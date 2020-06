In het Limburgse Arcen is woensdag 30 graden gemeten. Dit gebeurde dit jaar nog niet eerder.

Naar verwachting wordt de komende uren op meer plaatsen in de zuidelijke helft van het land de 30 graden gehaald.

Het behalen van deze mijlpaal werd al verwacht. Vanaf woensdagochtend is het Nationaal Hitteplan van kracht in Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland, Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht.

Dat besluit is genomen omdat de kans groot is dat zich in deze provincies de komende week een hittegolf voordoet. Dit betekent dat er vijf dagen achter elkaar temperaturen worden bereikt van 25 graden of meer. Het hitteplan is nu ingesteld voor provincies waar naar verwachting temperaturen rond en boven de 30 graden worden bereikt.

'Meer drinken en huis koel houden'

Bewoners in deze provincies krijgen het advies bewust meer te drinken en het huis koel te houden. Dit geldt vooral voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, baby's, mensen met overgewicht en mensen met een chronische ziekte.

Ook automobilisten moeten alert zijn en voorbereid op de hitte, bijvoorbeeld door de auto na te laten kijken en extra drinken mee te nemen.

Daarnaast gelden er tijdens het hitteplan speciale regels voor het vervoer van vee. Er mogen minder dieren per wagen worden vervoerd en er moet goede ventilatie voor de dieren worden geregeld. Bij temperaturen van meer dan 35 graden mogen dieren helemaal niet meer de weg op.