Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in de rechtbank van Amsterdam enkele berichten voorgehouden die de verdenking tegen Giërmo B. en Moreno B. zouden versterken. De mannen worden gezien als uitvoerders van de moord op advocaat Derk Wiersum, maar het is nog de vraag of een van hen de schutter was.

Het OM maakte eerder al duidelijk sterk het vermoeden te hebben dat het de bedoeling was om Wiersum eerder te liquideren dan 18 september, de dag waarop de advocaat werd doodgeschoten.

Zo stuurde de vriendin van de 36-jarige Giërmo B. op 8 september de berichten "be safe" en "zoals je weggaat en zo kom je terug" aan een telefoon die aan de verdachte wordt toegeschreven.

Een dag later hebben de vriendin van de 31-jarige Moreno B. en Giërmo B. met elkaar contact en sturen ze elkaar dat "ze goed zijn" en dat "Meno bij z'n ma is, ze gingen niet voetballen en het is verzet naar morgen". Het OM vermoedt dat het laatste slaat op het niet doorgaan van de moord. Wiersum bevond zich toen namelijk in het buitenland.

Uit met afluisterapparatuur opgenomen gesprekken in de auto van Moreno B. en zijn vriendin is op te maken dat de vrouw zegt dat haar vriend moet overgeven elke keer als het op televisie over de moord gaat. En hoe stom het is dat Giërmo B. (foto) is blijven rondrijden in de witte Opel Combo die gebruikt is bij de moord op Wiersum.

66 Politie deelt nieuwe beelden van vluchtauto schutter Derk Wiersum

Beide mannen ontkennen betrokkenheid

Beide mannen blijven hun betrokkenheid ontkennen bij de moord op de toenmalige advocaat van Nabil B., de kroongetuige in de zaak tegen Ridouan T.

Het klopt volgens advocaat Jacques Taekema van Giërmo B. dat zijn cliënt gebruik heeft gemaakt van de Opel Combo, maar er is volgens hem geen enkel bewijs dat Giërmo B. op de dag van de moord in deze auto zat.

Dan is er ook nog de schutter. "Wie is de schutter?", vroeg Taekema zich hardop af. Hij wijst erop dat de omschrijving van de man die trekker zou hebben overgehaald niet voldoet aan die van zijn cliënt.

Dit geldt volgens Job Knoester ook voor de man die hij bijstaat, Moreno B. De advocaat deed woensdag het verzoek de zaak bij een andere rechtbank onder te brengen dan die in Amsterdam, omdat deze te emotioneel verbonden zou zijn bij Wiersum.

Dit verzoek werd afgewezen. De volgende zitting is op 21 september en de verwachting is dat het einddossier dan is afgerond. De verdachten blijven tot die tijd vastzitten.