De gemeentebestuur van Hoorn wil met inwoners in gesprek over onder meer het Jan Pieterszoon Coen-standbeeld en racisme. Het besluit volgt nadat een protest tegen en voor het monument vorige week flink uit de hand liep.

Het gemeentebestuur meldde dit dinsdag in een reactie op de onlusten van vrijdag. Op die dag demonstreerden enkele honderden voor- en tegenstanders van het standbeeld in de Noord-Hollandse stad.

Agenten werden na de betogingen onder meer met straatstenen en terrasmeubilair bekogeld. Ook werd een journalist van De Telegraaf mishandeld. De politie verrichte twaalf arrestaties. Volgens burgemeester Jan Nieuwenburg misbruikten enkele groepen de demonstraties om te komen rellen.

Het gemeentebestuur zegt niet alleen geschrokken en "diep verontwaardigd" te zijn. "Wat ons zorgen baart, is dat een verschil van mening te vaak uitmondt in een ordinaire scheldpartij, of erger", laat het bestuur weten. "De extremen regeren in het debat, waardoor er geen ruimte meer is voor de nuance."

Vanwege dit "grof schandaal" roept het bestuur op tot een "beheerst en respectvol gesprek" en verbinding. De gemeente wil daarom een open en breed stadsgesprek organiseren waarin alle geluiden op tafel komen. Er wordt ook benadrukt dat de discussie over Coen gevoerd mág worden. "Keer op keer. Ook dát hoort bij een vrije en democratische samenleving."

Hoe het stadsgesprek eruit gaat zien, is nog niet besloten. Wel is het de bedoeling dat naast het standbeeld ook ongelijke kansen, Black Lives Matter, racisme, discriminatie en gevoelens van uitsluiting besproken worden. Meer informatie wordt na de zomer bekendgemaakt.