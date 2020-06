Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vindt dat betogers zondag tijdens het lockdownprotest de "redelijke instructies" van de politie hadden moeten opvolgen. Dat zei hij dinsdagavond na afloop van het overleg met de korpsleiding, politiebonden en Centrale Ondernemingsraad van de politie.

Het gesprek vond plaats vanwege de kritiek die onder meer op sociale media klonk op het optreden van de politie na afloop van de demonstratie tegen de coronamaatregelen zondag. Nadat hooligans zich tegen de politie keerden, greep de Mobiele Eenheid (ME) hard in.

Er werd onder meer een waterkanon ingezet en met paarden voerde de politie charges uit.

Grapperhaus benadrukte dat de demonstratie in eerste instantie door de burgemeester van Den Haag en de rechter verboden was, maar dat die op de dag zelf toch toegestaan werd. Dit omdat er signalen waren dat ook hooligans zich naar het Malieveld zouden begeven, die zich tussen gezinnen zouden mengen. Volgens de Haagse burgemeester Johan Remkes zou het daardoor voor de politie "menselijkerwijs" onmogelijk zijn om te handhaven. Daarop mocht het protest alsnog plaatsvinden, voor beperkte duur.

Grapperhaus: "Als de politie (na de eindtijd van het protest, red.) normale instructies geeft en oproept: 'En nu weg' en mensen blijven zich daartegen verzetten en stellen zich gewelddadig op, dan denk ik dat onze politie het nog heel rustig en professioneel heeft opgelost."

'Maatschappelijk debat nodig over politie'

Net als een dag eerder benadrukte de minister dat mensen, onder meer op sociale media, te snel een oordeel klaar hebben en dat dat agenten schaadt. Ook de nieuwe politiekorpschef Henk van Essen en de politiebonden benadrukten dat agenten er lang op worden aangekeken als ze te snel en onterecht worden veroordeeld door de maatschappij.

Grapperhaus wil daarom dat er in de maatschappij een debat gevoerd gaat worden over hoe de samenleving aankijkt tegen de politie. "Ik ben ervan overtuigd dat 95 van de 100 Nederlanders zeggen: we hebben een redelijke samenleving waarin we redelijke instructies van de politie opvolgen."

"We moeten die discussie wel een keer voeren, want anders wordt het debat gekaapt door mensen die een hele negatieve en onterechte discussie voeren", aldus Grapperhaus.