De politie heeft tijdens de demonstratie tegen de coronamaatregelen in Den Haag in totaal 425 aanhoudingen verricht, zegt een woordvoerder van de politie dinsdag tegen NU.nl. Nog acht personen zitten vast voor openbare geweldpleging.

Het overgrote deel van de aangehouden personen, zo'n vierhonderd mensen, zijn inmiddels op vrije voeten en hebben een proces-verbaal gekregen voor het overtreden van de Wet Openbare Manifestaties (WOM), laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) weten. "Per persoon moet vervolgens bepaald worden of er een strafbeschikking van 390 euro kan worden opgelegd."

In totaal worden zo'n vijftien mensen verdacht van zwaardere feiten. "Deze mensen zijn aangehouden in verband met de rellen bij het centraal station. Dat zijn andere overtredingen, denk daarbij aan openlijke geweldpleging, belediging en verboden wapenbezit", aldus de woordvoerder.

De demonstratie van Virus Waanzin, die afgelopen zondag stond gepland op het Malieveld in Den Haag, werd vorige week door burgemeester Johan Remkes verboden. De demonstratie zou te veel op een evenement lijken, en door de verwachte grote opkomst zou er onderling niet voldoende afstand kunnen worden gehouden. De organisatie spande tevergeefs een kort geding aan.

Ondanks het verbod kwamen zondag vele demonstranten richting het Malieveld, onder wie voetbalhooligans. Bij het centraal station in de stad kwamen de voetbalhooligans in botsing met de mobiel eenheid (ME). Later bleek Remkes het protest ook verboden te hebben omdat de politie, voorafgaand aan het protest, al informatie had dat onruststokers richting Den Haag zouden reizen.

Politie sluit meer aanhoudingen niet uit

De politie gaf maandagavond aan een grootschalig onderzoek in te stellen naar de onrusten in Den Haag. De relschoppers zouden tijdens de confrontaties met de ME fors geweld hebben gebruikt en rookbommen en stenen richting de ME hebben gegooid. De politie heeft onder meer met een waterwerper de onruststokers tot bedaren moeten brengen.

De onrusten worden geanalyseerd via de camera, maar ook getuigen kunnen zich melden bij de politie, zegt de woordvoerder van de politie. Meer aanhoudingen in het kader van het onderzoek sluit de politie niet uit, aldus de woordvoerder.

