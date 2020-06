De nabestaanden van de door Thijs H. doodgestoken wandelaars hebben dinsdag in hun spreekrecht aan de rechtbank in Limburg verteld hoezeer ze hun dierbaren missen. Ze vragen een zware straf voor de twintiger, die hun verhalen huilend en trillend heeft aangehoord.

Onder meer de tweelingzus van Diny, de vrouw die werd doodgestoken op de Brunssummerheide, kwam aan het woord.

De vrouw vertelde dat ze van kinds af aan al een sterke band had met haar zus. "We sliepen in een groot bed toen we klein waren. Onze eigen slaapkamers gebruikten we niet want we misten elkaar." Ze voelen elkaar zo goed aan, zo vertelt de vrouw, dat ze pijn in haar onderbeen voelde toen Diny bij een ongeluk haar achillespees scheurde.

Ook de bewuste 7 mei 2019 had ze een onbestemd, naar gevoel. Toen ze beelden zag van het incident op de heide en daarbij de hond van haar zus zag lopen, wist ze dat "waar ik zo bang voor was, echt was gebeurd".

Zowel de tweelingzus als de man en dochter van Diny hekelen het gedrag van H. Na het lezen van het dossier hebben zij het gevoel gekregen dat hij niet zo ontoerekeningsvatbaar is als dat wordt gemeld. "Toen ik over je hoorde had ik nog compassie, maar na het lezen van het dossier is dat weggeraakt", zo zegt de dochter van het slachtoffer.

Nabestaanden willen bescherming voor samenleving tegen H.

Ook de nabestaanden van de man die op de heide is doodgestoken en van de vrouw die dagen eerder in de Scheveningse Bosjes door H. werd omgebracht vragen de rechtbank om de samenleving tegen H. te beschermen.

"Alleen de herinnering aan onze liefde houdt mij op de been. Alles wat ik ooit wilde, was met haar oud worden, maar dat zal nu nooit meer gebeuren", zo vertelt advocaat Sébas Diekstra namens de partner van de vrouw uit Den Haag. "Alles wat ik deze rechtbank kan vragen, is ervoor te zorgen dat niemand anders ooit de pijn zal ervaren die ik, evenals onze families en vrienden hebben gevoeld."

De verdachte mocht zelf ook reageren na de heftige nabestaandenverklaringen, waarin hij onder meer een "monster" werd genoemd. H., die ineengedoken plaats had genomen, heeft nogmaals zijn spijt betuigd aan de nabestaanden. "Ik hoop dat het proces jullie een beetje voldoening kan brengen."

Er zijn diverse vorderingen ingediend door de nabestaanden, die bijvoorbeeld toezien op het dekken van de begrafeniskosten. Ook heeft Diekstra namens de zus van Diny een vordering voor affectieschade ingediend. Dat is immateriële schade. Broers en zussen vallen normaal buiten deze regeling, en daarom roept Diekstra op tot het herzien hiervan.

H. volgens experts volledig ontoerekeningsvatbaar

H. stak op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes een 56-jarige vrouw dood. Drie dagen later doodde hij een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man op Brunssummerheide bij Heerlen.

Experts hebben hem volledig ontoerekeningsvatbaar geacht omdat de man aan een ernstige psychose leed ten tijde van de steekpartijen. De man dacht dat de wereld werd geregeerd door psychopaten en dat hij zijn eigen familie moest beschermen door hun opdrachten uit te voeren.

Volgende week dinsdag gaat het proces verder met het requisitoir, waarin het Openbaar Ministerie (OM) met de strafeis komt.