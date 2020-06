De politie heeft maandag in Rotterdam de 48-jarige Roger P., alias 'Piet Costa' aangehouden die beschouwd wordt als een kopstuk in de cocaïnewereld. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van een leidende rol bij het invoeren van grote partijen van de drug in 2015 en 2016.

De advocaat van P., Jan-Hein Kuijpers, bevestigt de aanhouding tegenover NU.nl naar aanleiding van een artikel op Crimesite. Hij wil verder geen commentaar geven omdat zijn cliënt in beperkingen zit.

De arrestatie werd verricht tijdens een van tien huiszoekingen die maandag werden uitgevoerd, waarvan negen in Rotterdam en één in De Meern (Utrecht), maakte de politie dinsdag bekend.

De 48-jarige P. wordt verdacht van van het medeplegen van de invoer van 1.015 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen, tussen 9 november 2015 en 21 december 2015, en van 3.776 kilo cocaïne via de Rotterdamse haven tussen 14 april 2016 en 1 juni 2016.

De verdachte wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. De politie sluit niet uit dat meer aanhoudingen zullen worden verricht.

Kostbare goederen in beslag genomen

In een verklaring schrijft de politie dat bij de doorzoekingen onder meer een Mercedes, meerdere smartphones, waardevolle goederen, zoals flessen champagne van duizenden euro's per stuk, en een vuurwapen in beslag werden genomen. Ook werden tienduizenden euro's aan contanten aangetroffen, waaronder 15.000 euro in een champagnekoeler.

Eerder onderzoek naar de twee in beslag genomen partijen cocaïne leidde al tot verschillende aanhoudingen. In de zaak rond de eerste partij, de 1.015 kilo in Antwerpen, zijn ook daders veroordeeld.