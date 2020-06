Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) achten Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar en vinden dat hij tbs met dwangverpleging opgelegd moet krijgen voor het doden van drie wandelaars in 2019. De man leed ten tijde van de steekpartijen aan een ernstige psychose die niet adequaat is behandeld, stellen ze dinsdag bij de rechtbank in Limburg.

De deskundigen zeggen dat H. de realiteit niet meer kon onderscheiden van de wanen en benoemen dat er een hoog risico op herhaling is als hij niet wordt behandeld.

Sinds de zomer van 2018 was bij hem sprake van een "ernstige psychotische ontregeling", concluderen de deskundigen op basis van onderzoek naar onder meer zijn dossier. Hij verwaarloosde zichzelf, kreeg een burn-out en gebruikte in toenemende mate drugs terwijl het eerder nog om "recreatief gebruik" ging. Familieleden, vrienden en hulpverleners vertrouwde H. niet meer, omdat hij dacht dat psychopaten de wereld regeren. Als hij zou praten over de boodschappen die hij doorkreeg, zou 'het systeem' dit te weten komen.

Het PBC heeft duidelijke fouten gezien in de behandeling van de twintiger voorafgaand aan de steekpartijen. Zo werden signalen van een psychose wel waargenomen, maar verloren de toenmalige behandelaars "deze rode vlag uit het oog", zo zegt een psychiater van het PBC.

De deskundigen van het PBC hebben dinsdag aan de rechtbank uitgelegd dat de toenmalige behandelaars van H. onderzochten of hij bijvoorbeeld ADHD of een autismespectrumstoornis had, terwijl behandelingen daarvoor volgens de deskundigen gedoemd zijn te falen "als niet eerst de psychotische ontregeling wordt aangepakt".

Ook na een zelfmoordpoging en nadat zijn ouders meerdere keren hun zorgen hadden geuit en afspraken voor hem hadden gemaakt, werd de "route niet verder bewandeld". De man kreeg wel medicatie, maar de deskundigen van het PBC zetten vraagtekens bij de dosering en de monitoring van H. in die periode.

Steekpartijen vonden in mei plaats

In die periode stierf zijn oom, met wie hij een goede band had. Via kentekens en de tv kreeg hij naar eigen zeggen de boodschap "om twee mensen te doden". Anders zou de rest van zijn familie ook doodgaan, zo heeft de verdachte maandag al aan de rechtbank verteld.

H. stak op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes een 56-jarige vrouw dood. Hij sneed haar pink af als "bewijs voor de jury", die volgens zijn waangedachtes bestond uit zijn vriendin, maar durfde geen tweede persoon meer te doden.

Drie dagen later doodde hij een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man op Brunssummerheide bij Heerlen, omdat hij denkt dat hij weer "opnieuw" moest beginnen met de originele opdracht. Alle slachtoffers zijn met meerdere messteken in het hoofd en de romp om het leven gebracht.

