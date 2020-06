Michael P. krijgt vier maanden strafvermindering, zo oordeelde de Hoge Raad dinsdag in cassatie in de zaak-Anne Faber. P. krijgt een lagere straf, omdat is vastgesteld dat zijn rechten tijdens zijn hardhandige aanhouding zijn geschonden.

P. liep bij zijn arrestatie in 2017 letsel aan zijn schouder op, doordat hij hardhandig werd behandeld door het betrokken arrestatieteam. Hij verzette zich niet, maar op dat moment werd nog gedacht dat Faber in leven kon zijn en was het de bedoeling om hem snel informatie over haar verblijfplaats te ontlokken.

Het gerechtshof stelde al eerder vast dat het gaat om vormverzuim en dat de rechten van P. zijn geschonden, maar gaf hier geen strafvermindering voor. De Hoge Raad vindt dit onvoldoende gemotiveerd en noemt dinsdag dat er wel gevolg aan het vormverzuim gegeven had moeten worden.

In sommige cassatieklachten wordt de zaak terugverwezen naar een ander gerechtshof, maar de Hoge Raad wilde omwille van de nabestaanden zelf direct beslissen over de strafvermindering. Dat voorkomt dat de zaak zich verder voortsleept, zo is de afweging.

Procedure over aanhouding loopt nog

P. kreeg vorig jaar in hoger beroep wederom 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor het verkrachten en doden van de vrouw in 2017. Een vooropgezet plan en daarmee moord kon niet bewezen worden en daarom is hij veroordeeld voor gekwalificeerde doodslag. Deze straf is dus nu teruggebracht naar 27 jaar en 8 maanden. De tbs-maatregel blijft ongewijzigd.

Over de hardhandige arrestatie van P. loopt nog een aparte procedure. Het Openbaar Ministerie (OM) moet na de procedure van de advocaten van P. nader strafrechtelijk onderzoek naar zijn arrestatie doen. Dit betekent niet dat de betrokken leden van het arrestatieteam strafrechtelijk vervolgd zullen worden, want de zaak kan alsnog geseponeerd worden.