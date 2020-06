Smaakjes voor e-sigaretten zoals aardbeienijs, mango, hazelnootpasta, kaneel of mojito worden verboden, schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in een brief aan de Tweede Kamer. Het verbod moet de e-sigaretten minder aantrekkelijk maken voor jongeren. Voor tabakssmaken wordt een uitzondering gemaakt.

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut bleek vorige maand dat e-sigaretten schadelijker zijn dan gedacht, al kan pas over tientallen jaren daadwerkelijk worden gezien in welke mate.

Ook blijkt dat het voor jongeren vaak een eerste stap is naar het roken van gewone sigaretten. In 2017 gaf ruim een kwart van de scholieren tussen de twaalf en zestien jaar aan dat ze ooit wel eens een e-sigaret hebben gebruikt. Vooral smaakjes zoals mojito en kaneel zijn populair onder deze groep en het product is makkelijk verkrijgbaar en relatief goedkoop.

"De nieuwe inzichten bevestigen dat de rookvrije generatie die er aankomt ook een e-sigaretvrije generatie moet zijn. Voor e-sigaretten met allerlei verleidelijke, exotische smaakjes is daarin geen plaats", aldus Blokhuis.

Om de rookvrije generatie te bevorderen worden ook verhittingsapparaten voor tabak, zoals de IQOS (een soort e-sigaret waarvan de werking ligt tussen tabak roken en dampen), wettelijk aan banden gelegd. Voor deze apparaten gaan dezelfde regels gelden als voor andere rookproducten. Zo wordt ook hier de leeftijdsgrens, het uitstalverbod en reclameverbod ingevoerd.

Tabakssmaken worden uitgezonderd om stoppen met roken te ondersteunen

De e-sigaret kwam ongeveer vijftien jaar geleden op de markt. Uit de meest recente Nederlandse cijfers blijkt dat in 2018 3,1 procent van de volwassenen wel eens, tot dagelijks de e-sigaret had gebruikt.

Het merendeel gaf aan dat zij de e-sigaret overwegend gebruiken ter ondersteuning bij het stoppen met roken. Op advies van het Trimbos-instituut worden tabakssmaken daarom uitgezonderd van het verbod, zodat de groep rokers die het echt niet lukt om te stoppen hier nog gebruik van kan maken.

Het verbod gaat niet per direct in, aangezien de wetgeving nog moet worden gemaakt. Een woordvoerder van het ministerie licht toe dat ze streven naar het voorjaar van 2021.