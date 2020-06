Nederlandse jongeren van 10 tot 18 jaar hebben vooral last van stress door school, blijkt uit een onderzoek van UNICEF dat dinsdag uit is gekomen. Hoewel volgens de organisatie meestal wordt gedacht dat deze leeftijdsgroep stress heeft door sociale media, blijkt dat niet het geval te zijn.

UNICEF liet het onderzoek uitvoeren door het Trimbos-Instituut, in samenwerking met de Universiteit Utrecht en Stichting Alexander. Tussen december 2018 en mei 2020 werden enquêtes afgenomen en gesprekken gevoerd met jongeren uit de betreffende leeftijdsgroep.

Uit het onderzoek blijkt dat 25 procent van jongeren het vaakst stress heeft door school. Ruim 33 procent voelt druk om aan de verwachtingen van zichzelf of van anderen te voldoen en 10 procent zegt te weinig vrije tijd te hebben. Slechts twee procent van de ondervraagde jongeren zegt stress te krijgen als gevolg van sociale media.

Meisjes zijn vaak minder tevreden over hun leven en hebben meer last van stress door schoolwerk dan jongens. Daarnaast hebben jongeren met een hoger opleidingsniveau meer last van druk door school en het willen voldoen aan andermans verwachtingen.

Ondanks de zorgen door school, zitten de jongeren over het algemeen wel goed in hun vel. Er is veelal sprake van positieve mentale gezondheid, schrijft UNICEF. Minder dan 10 procent van hen maakt zich bijvoorbeeld zorgen over de toekomst en veel van hen zeggen flexibel te zijn en een sterkte eigenwaarde te hebben.

In de gesprekken met jongeren kwamen enkele oplossingen naar voren om druk door school te verlagen, meldt UNICEF. Meer vrije tijd, meer lichamelijke beweging en sociale steun van familie, vrienden of bijvoorbeeld leraren zou jongeren kunnen helpen.