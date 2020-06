Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) staat "zeer" achter het optreden van de politie na het antilockdownprotest van zondag op het Malieveld in Den Haag, zei hij maandagavond na afloop van het Veiligheidsberaad in Utrecht.

Grapperhaus vindt dat op sociale media te snel commentaar is geleverd op het optreden van de politie, die onder meer met charges van de Mobiele Eenheid (ME) en een waterkanon de menigte uiteendreef.

Grapperhaus zag dat de politie de orde moest handhaven "in een hele lastige situatie met volwassen kerels die met dingen stonden te gooien".

Dat gebeurde na afloop van de tegen de coronamaatregelen gerichte demonstratie. Een deel van de betogers was toen al vertrokken. Anderen bleven ondanks meerdere waarschuwingen van de politie. Hooligans gingen de confrontatie aan met de ME, die daarop optrad.

Volgens Grapperhaus veroorzaken de berichten op sociale media "veel onrust". Hij noemde ze grievend voor agenten "die gewoon hun werk doen".

"We moeten niet altijd meteen op die verzendknop drukken en ons commentaar geven. Dat is niet goed. Het is moeilijk in deze hele snelle internetmaatschappij, maar we moeten er soms misschien eerst eens een nachtje over slapen", reageerde de minister fel.

70 Relschoppers op de vuist met ME in Den Haag

'Nul sympathie met relschoppers'

Dinsdagavond voert Grapperhaus een gesprek met de voorzitters van de politiebonden, de voorzitter van de centrale ondernemingsraad en de korpsleiding. Hij zal dan ook zijn steun uitspreken.

Grapperhaus vindt dat de mensen die zich tegen de ME keerden een "lik-op-stukbeleid" nodig hebben. "Ik zag mensen van mijn leeftijd (zestig, red.) die daar stonden te schoppen en te rellen. Ik heb er nul sympathie mee. Die mensen komen alleen om te rellen en het gaat ze niet om het onderwerp. Dat moeten we niet willen in onze samenleving."

Korpschef: 'Het is voortdurend balanceren'

Ook korpschef Henk van Essen zegt achter het politieoptreden tijdens het antilockdownprotest in Den Haag te staan, laat de korpschef maandagavond in een reactie weten.

Van Essen spreekt zijn waardering uit voor het begrenzende optreden van de politie van afgelopen weekend. "De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat wij er staan als het nodig is. Dat we optreden om de orde te herstellen en dat we doorpakken. Dat hebben we het afgelopen weekend gedaan."

Hij benadrukt daarnaast dat de omstandigheden soms complex zijn. "In een steeds meer polariserende samenleving moet de politie haar werk doen. Zich neutraal opstellen, ieders recht op demonstratie waarborgen, maar ook begrenzen. Het is voortdurend balanceren", aldus de korpschef.