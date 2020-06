Johan Remkes, waarnemend burgemeester van Den Haag, besloot zondag om de demonstratie tegen de coronamaatregelen toch toe te staan omdat mensen met kinderen anders vermengd zouden raken met "raddraaiers". Dat zei Remkes maandagavond in Utrecht voorafgaand aan het overleg tussen de veiligheidsregio's.

"Er dreigde een bijna onontwarbare vermenging te ontstaan tussen - wat je zou kunnen noemen - gezinnen en raddraaiers", aldus Remkes. "Er liepen ook kinderen tussen. Toen was het nauwelijks mogelijk om een ander besluit te nemen."

Als Remkes voet bij stuk had gehouden en de demonstratie van Virus Waanzin toch had tegengehouden, was het volgens hem voor de politie "menselijkerwijs nauwelijks mogelijk om te handhaven".

Het protest was in eerste instantie verboden door Remkes vanwege een gevaar voor de volksgezondheid en de vrees voor "wanordelijkheden". In een kort geding ging de rechter vrijdag mee in het besluit van Remkes.

De politie had zondag signalen ontvangen dat hooligans naar het Malieveld zouden komen. Toen de toch gekomen demonstranten zich dreigden te vermengen met hooligans besloot Remkes aan het einde van zondagochtend om de demonstratie toch toe te staan.

Remkes verbaasd over negeren uitspraak rechter

Na het protest ontstonden er in Den Haag ongeregeldheden en moest de Mobiele Eenheid charges uitvoeren. Onder meer politiepaarden en een waterkanon moesten in actie komen.

Remkes spreekt wel zijn verbazing uit over de demonstranten die zeggen te demonstreren voor de rechtstaat maar een rechterlijke uitspraak naast zich neerleggen.

"Dat men demonstreert voor de rechtstaat spreekt mij aan", zegt de burgemeester van Den Haag. "Maar tegelijkertijd wordt een van de pijlers onder de rechtstaat uitgehaald (de uitspraak van de rechter, red.). Dat vind ik eigenlijk heel merkwaardig."