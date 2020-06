Het Openbaar Ministerie (OM) heeft weinig antwoorden gekregen op vragen die zijn gesteld aan Thijs H. over het doden van drie wandelaars in mei van vorig jaar. De man, die volgens experts lijdt aan een ernstige psychose, kon zich veel niet herinneren.

Ruim een uur hebben de officieren van justitie vragen afgevuurd op de 28-jarige man, die tot hun teleurstelling vaak met een "dat weet ik niet meer" moest antwoorden.

Zo vroeg het OM zich af waarom H. over sommige dingen goed nagedacht lijkt te hebben, zoals het niet meenemen van zijn hond naar de heide. "Maar andere dingen, zoals waarom u in het hoofd heeft gestoken, kunt u niet verklaren", zo legde een van de officieren van justitie de verdachte voor.

H. zegt dat hij de wandelaars doodde omdat hij bang was dat anders zijn familie iets zou overkomen. In de periode voorafgaand aan de steekpartijen overleed een oom van hem, met wie hij een goede band had. Via de tv en kentekens van auto's kreeg de verdachte boodschappen van psychopaten die de wereld regeerden. Iets wat hij omschrijft als 'het systeem'.

De verdachte pareerde de kritische vragen van de officiers met de uitspraak dat ze "logica proberen te vinden in momenten waar er geen logica was. Mijn gedachten waren niet logisch", aldus de man.

Geestelijke gezondheid van man hard achteruit in 2018

Tijdens de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak werd in de ochtenduren geschetst hoe H. een intelligent en vriendelijk kind was toen hij opgroeide.

Vanaf 2018 gaat het steeds slechter met H. De man, die door vrienden eerder nog werd omschreven als "makkelijk in de omgang", verwaarloost zichzelf, krijgt een burn-out en gebruikt in toenemende mate drugs. De twintiger krijgt psychologische hulp, maar zakt steeds verder weg en vertrouwt familie en vrienden niet meer. Ook de hulpverlening vertrouwt H. niet, zo vertelt hij. Hij denkt dat het een test is van 'het systeem' en dat hij niks moet vertellen over wat hij via de boodschappen doorkrijgt.

Meerdere malen denkt H. dat hij vermoord of gemarteld gaat worden. Om dit "voor te zijn" onderneemt hij eind 2018 een zelfmoordpoging. Tegen de rechtbank zei H. dat hij het beeld over "wie hij is" sinds die periode helemaal kwijt is geraakt.

H. stak in mei vorig jaar wandelaars dood

H. stak op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes een 56-jarige vrouw dood. Drie dagen later doodde hij een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man op Brunssummerheide bij Heerlen. Alle slachtoffers zijn met meerdere messteken in het hoofd en de romp om het leven gebracht.

Dinsdag gaat de zaak verder met de bespreking van de feiten en het spreekrecht van de nabestaanden. Volgende week komt het OM met de strafeis en zal de advocaat van H. zijn pleidooi houden.