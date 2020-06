Thijs H., de man die verdacht wordt van het doden van drie wandelaars in mei 2019, was er in het jaar voor de steekpartijen van overtuigd geraakt dat de wereld in handen was van psychopaten. Maandag is bij de rechtbank in Limburg tijdens de eerste dag van de inhoudelijke behandeling uitvoerig gesproken over de psychische toestand van de 28-jarige verdachte.

De man dacht, zo wordt verteld, dat de psychopaten via geheime boodschappen op de tv met elkaar communiceerden.

Vanaf 2018 gaat het steeds slechter met H. De man, die door vrienden eerder nog werd omschreven als "vriendelijk" en "makkelijk in de omgang", verwaarloost zichzelf en gebruikt in toenemende mate drugs. De twintiger krijgt psychologische hulp, maar zakt steeds verder weg en vertrouwt familie en vrienden niet meer. "Ik zei maar wat, tegen de psychiater", aldus H. Hij durft naar eigen zeggen niemand te vertellen wat er in hem omgaat.

Meerdere malen denkt H. dat hij vermoord of gemarteld gaat worden. Om dit "voor te zijn" onderneemt hij eind 2018 een zelfmoordpoging. Tegen de rechtbank zegt H. maandag dat hij het beeld over "wie hij is" sinds die periode helemaal kwijt is geraakt.

Man wordt door experts ontoerekeningsvatbaar geacht

Experts van het Pieter Baan Centrum (PBC) hebben eerder al bevonden dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is als gevolg van een psychose. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twijfels bij deze lezing, omdat op de computer van de verdachte documenten over psychopathie te vinden waren.

H. zegt hier maandag over dat hij research had gedaan om de psychopaten die de wereld regeerden "beter te begrijpen". Hij had geen idee dat hij zelf een psychose had en probeerde dit ook niet te 'faken', zo legt hij uit.

H. stak in mei vorig jaar wandelaars dood

H. stak op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes een 56-jarige vrouw dood. Drie dagen later doodde hij een 63-jarige vrouw en 68-jarige man op Brunssummerheide bij Heerlen. Alle slachtoffers zijn met meerdere messteken in het hoofd en de romp om het leven gebracht.

Dinsdag gaat de zaak verder met de bespreking van de feiten en het spreekrecht van de nabestaanden. Volgende week komt het OM met de strafeis.

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.