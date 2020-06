In de kustregio's wordt het maandag vrij zonnig, maar in het binnenland komen juist vooral stapelwolken voor. Het zou wel droog moeten blijven.

Hoewel het langs de kust zonniger is, is het daar wel kouder dan in het binnenland. Landinwaarts kan het kwik stijgen tot 24 graden, terwijl het langs de kust 19 tot 22 graden is.

Er waait een zwakke tot matige westenwind.

