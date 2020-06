De twaalf relschoppers die zijn opgepakt tijdens de onrusten na het protest in Hoorn vrijdag, zijn inmiddels allemaal heengezonden. De politie laat zondag weten de "inmiddels vele" camerabeelden van de ongeregeldheden te onderzoeken.

Op de beelden zijn andere relschoppers te zien dan de al aangehouden verdachten, laat de politie zondag weten. De relschoppers bekogelen de politiemensen en -paarden onder meer met stenen, vuurwerk en stoelen.

De politie roept deze relschoppers op zich te melden. "Melden zij zich niet, dan lopen zij het risico dat de camerabeelden later worden vrijgegeven ten behoeve van opsporingsberichtgeving."

In Hoorn werden vrijdagavond twee demonstraties gehouden door een groep voor- en tegenstanders van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in de stad. Het werd onrustig toen een groep jongeren aan het einde van de demonstratie de binnenstad in wilde.

Volgens Burgemeester Jan Nieuwenburg waren de rellen doelbewust uitgelokt door een groep van zo'n honderd jongeren. "De indruk is dat deze groep niet betrokken was bij de demonstratie", aldus de gemeente.

Op de avond zelf verrichtte de politie twaalf arrestaties. Vier van hen werden heengezonden met een bekeuring op zak, acht personen hebben een proces-verbaal gekregen.