Advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra zeggen in gesprek met NU.nl dat Peter R. de Vries met zijn rol als vertrouwenspersoon van de kroongetuige Nabil B. als ware een bom legt onder het proces tegen Ridouan T. De misdaadjournalist zou verantwoordelijk zijn voor de weigering van B. om nog langer vragen te beantwoorden.

Het liquidatieproces Marengo bevindt zich in een impasse. Vrijdag staan verhoren van de kroongetuige gepland, maar die weigert nog langer te verklaren als de eisen van zijn beoogd vertrouwenspersoon Peter R. de Vries niet worden ingewilligd.

De misdaadjournalist stelt als een van zijn voorwaarden dat gesprekken met B. niet worden afgeluisterd. Privileges die volgens het Openbaar Ministerie (OM) alleen een advocaat toekomen. De aanstelling van Peter Schouten als advocaat van B. is geen probleem.

Niet zozeer de houding van B., maar juist de rol die De Vries daarbij zou spelen wantrouwen Flokstra en Meijering. Hun advocatenkantoor staat vijf verdachten bij in het liquidatieproces, onder wie hoofdverdachten en broers Mohamed en Saïd R.

Advocaten: 'De Vries is het probleem'

"Als De Vries uitspreekt dat hij een persoon is die boven de partijen kan staan en het Marengo-proces wel even in goede banen kan leiden, dan kan je het ook omdraaien en zeggen: 'Peter R. de Vries, jij moet je realiseren dat jij het probleem bent. Jij bent het probleem geworden in de rol die je wil, die de kroongetuige voor je wil en de voorwaarden die je stelt'", aldus Flokstra.

Meijering zegt te twijfelen of de kroongetuige dit zelf wel wil. "Is het niet gewoon De Vries die weer in de spotlights wenst te staan?", vraagt hij zich hardop af.

In het functioneren van De Vries als vertrouwenspersoon zonder enig privilege zien de advocaten geen probleem, "tenzij hij die rol gaat combineren met optredens in de media", aldus Meijering, die dat ervaart als trial by media.

"En dan zullen wij ons ook in de media moeten roeren. Laat staan als het Openbaar Ministerie De Vries ook nog eens gaat faciliteren, dan is de beer helemaal los."

De Vries heeft zelf duidelijk gemaakt dat hij prima in staat is zijn rol als misdaadjournalist te scheiden van zijn rol als woordvoerder, maar dat doen de advocaten af als onzin. "Waar ik dat op baseer?", retourneert Meijering. "Hoe wil hij objectief verslag doen als hij de belangen van de kroongetuige gaat behartigen? Als er getwijfeld moet worden aan de betrouwbaarheid van de kroongetuige, gaat hij dat dan ook 's avonds bij RTL Boulevard vertellen? Hou nou toch op man."

Persconferentie van Schouten en De Vries (Foto Pro Shots)

Afzijdigheid baart advocaten zorgen

De zorgen zijn des te groter omdat de rechtbank Amsterdam in de optiek van de advocaten zich tot nu toe veel te afzijdig houdt. Een verzoek tot een extra zitting na de persconferentie van De Vries en Schouten over het willen bijstaan van B., werd afgewezen.

"Je bewaakt als voorzitter wel de orde en voortgang van het proces", houdt Flokstra voor. "We hebben het niet over zomaar een marginaal probleem, maar over een kroongetuige die al sinds maart niet meer verklaart."

"Het horen van de kroongetuige is een elementair verdedigingsrecht. En wat is het probleem? Schouten is toch een prima advocaat. Mogen we in vredesnaam verdergaan in plaats van dat we de kroongetuige deze zaak laten gijzelen."

Einde van jaar zittingsdagen ingeruimd

Dat de rechtbank een optie heeft genomen om vanaf het einde van het jaar te starten met de inhoudelijke behandeling, draagt bij aan de grote zorgen die de advocaten hebben dat "de finish gehaald moet worden" en "dat de jongens (verdachten, red.) moeten worden afgestraft".

De volgens hen redelijke verzoeken om hun cliënten zelfstandig te voorzien van een laptop en een USB-stick om de berg van meer dan 600.000 PGP-berichten aan bewijs door te kunnen nemen, worden continu afgewezen. Dit mag nu alleen in bijzijn van hun advocaten gebeuren, wat volgens de raadslieden neerkomt op maximaal twee uur per dag.

"Het gevaar is dat als de agenda leidend gaat worden voor een rechtbank, verzoeken worden afgewezen die deze planning in gevaar brengen", vertelt Flokstra.

Meijering: "Het is nota bene de kroongetuige en nu wordt er al gezegd: 'goh, ze hebben al elf keer mogen ondervragen, dus de resterende vragen kunnen nog wel even op zitting'. Dat gevaar zien we al van ver aankomen. Nee beste mensen, wij zijn nog maar net begonnen."

De Vries: Filosoferen er maar wat op los

De Vries werpt de beschuldiging dat hij verantwoordelijk is voor het zwijgen van de kroongetuige ver van zich af, "dit heeft hij zelf bepaald", zegt hij in een reactie.

"De advocaten filosoferen er maar op los, zonder geïnformeerd te zijn. Ik heb de kroongetuige niet benaderd, maar hij mij."

De Vries herhaalt in de media op te treden onder de uitdrukkelijke vermelding van vertrouwenspersoon van B.. "Laat het kantoor van Meijering zich eerder druk maken over de vraag of hun eigen objectiviteit en onafhankelijkheid nog wel gewaarborgd is als zij in dit proces de belangen van maar liefst vijf verschillende verdachten behartigen."