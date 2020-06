Op de Marker Wadden is een zeldzame lachstern geboren. Dat meldt Natuurmomenten zondag. Sinds 1958 is er slechts één broedgeval van de vogel in Nederland bekend.

"Dit is geweldig nieuws en een enorme opsteker voor Marker Wadden. Het geeft aan dat de natuureilanden in het Markermeer ook voor deze zeldzame en kwetsbare vogel een geschikt leefgebied zijn", zegt Tim Kreetz, boswachter van Natuurmonumenten op het eiland.

De lachstern, die zijn naam dankt aan zijn kenmerkende 'lach', is een zeldzame vogel. Het dier staat op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten. In Noord-Europa zijn er bijna geen geschikte leefgebieden waar de vogel kan broeden en eten kan zoeken.

"De kenmerkende lach hadden we op het eiland totaal nog niet verwacht. Volwassen lachsterns eten namelijk grote insecten en die zijn er op Marker Wadden nog niet zo veel", aldus Kreetz.

'Pas over een paar jaar durven dromen'

De Marker Wadden zijn pas twee jaar oud. "Over de komst van deze vogel hadden we pas over een aantal jaar durven dromen, als de natuur verder ontwikkeld is", verklaart de boswachter.

De lachstern op Marker Wadden en zijn kuiken bevinden zich op een eiland dat ontoegankelijk is voor bezoekers. Alleen de boswachter en een aantal natuuronderzoekers mogen er komen. Tijdens onderzoek werden het ei en het kuiken ontdekt.