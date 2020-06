Tot nu toe zijn er zondag zeven demonstranten die protesteren tegen de coronamaatregelen op het Malieveld in Den Haag opgepakt. Zij zijn meerdere keren aangesproken, gewaarschuwd en gevorderd om het terrein verlaten. Toen zij dat niet deden, zijn ze opgepakt.

Vermoedelijk zijn er in de loop van de dag meer dan zeven arrestaties verricht, maar dat kan de politie momenteel nog niet bevestigen. Aan het einde van de dag verwacht de politie het totale aantal arrestaties te melden.

"We zien dat het aantal demonstranten toeneemt en de sfeer omslaat. We roepen mensen op om uit de buurt van het Malieveld te blijven", meldt de politie. Er zijn onder meer supporters van verschillende voetbalclubs aanwezig.

Zondagochtend was de sfeer op het Malieveld nog rustig volgens een politiewoordvoerder. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten. We blijven mensen aanspreken, waarschuwen en van het terrein vorderen indien nodig", zei een woordvoerder tegen NU.nl.

Later op de dag stroomde het Malieveld langzaam meer vol. Hoeveel demonstranten er precies aanwezig zijn, kon de politiewoordvoerder niet zeggen. Op foto's lijkt het alsof het aantal snel oploopt naar enkele honderden mensen. De demonstranten houden zich niet aan de anderhalvemetermaatregel.

De politie heeft de demonstranten gevorderd het terrein te verlaten, maar niet alle demonstranten geven daar gehoor aan. De politie is momenteel met meerdere eenheden ter plaatse. Een deel van de stad is afgezet.

Rechter verbood demonstratie op Malieveld

Vrijdag besloot de rechter dat de demonstratie tegen de coronamaatregelen door Virus Waanzin van zondag op het Malieveld niet door mocht gaan. Eerder die dag verbood waarnemend burgemeester Johan Remkes al de demonstratie, waarna de organisatie van het protest naar de rechter stapte.

De rechtbank oordeelde tijdens het kort geding dat het bij de demonstratie niet mogelijk zou zijn om met zoveel mensen nog voldoende afstand tot elkaar te kunnen houden. Ook ging de rechter mee in het argument van de gemeente dat het protest te veel op een evenement zou lijken.

Burgemeester Johan Remkes gaf zondag echter alsnog toestemming voor een korte demonstratie tot 13.30 uur, mits hierbij de verplichte afstand werd gehouden, meldt een gemeentewoordvoerder aan NU.nl.

Het protest van Virus Waanzin is tegen de coronaspoedwet. De organisatie wil voorkomen dat de "Nederlandse samenleving nog langer gebukt gaat onder de coronamaatregelen".

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.