Nederland krijgt de komende week mogelijk te maken met een hittegolf. Dat meldt weeronline. Met name regionaal in het zuiden- en zuidoosten is de kans op een hittegolf aanwezig. Vooral woensdag tot en met vrijdag wordt het zeer warm met maximale temperaturen van tussen de 27 en 33 graden.

Er is sprake van een regionale hittegolf als het in een specifiek gebied minstens vijf dagen op rij 25 graden of warmer wordt, waarbij op drie dagen de temperatuur zelfs tot minimaal 30 graden stijgt. Pas op zaterdag is duidelijk of er officieel gesproken kan worden van een hittegolf.

Om te kunnen spreken van een landelijke hittegolf, moet dat specifiek in De Bilt het geval zijn. De kans daarop is deze week 40 procent, maar regionaal is de kans op een hittegolf een stuk groter. In het zuiden en zuidoosten is er een kans van 70 procent.

De hele week is er sprake van een droge en zonnige periode in Nederland. Wel kunnen maandag later op de dag stapelwolken ontstaan in het binnenland. De week begint vanwege de westenwind die staat met normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Het wordt 20 tot 24 graden. Ook is er niet veel wind.

Dinsdag schijnt de zon voluit en is het windstil. Het wordt al iets warmer. Aan zee en op de Wadden wordt het gemiddeld 22 tot 25 graden en landinwaarts neemt de temperatuur toe tot 26 tot 28 graden.

Vanaf woensdag tropisch warm

Vanaf woensdag wordt het op veel plaatsen tropisch warm en ligt de maximale temperatuur enkele dagen tussen de 27 en 33 graden. Vooral in het zuiden en oosten worden temperaturen van tussen de 30 en 33 graden verwacht. Naast tropische temperaturen kan er ook sprake zijn van een felle zon.

Vanaf het weekeind koelt het weer iets af naar ongeveer 23 tot 28 graden op zondag. Mogelijk wordt het zaterdag nog wel tropisch warm. De wind draait in het weekend naar het zuidwesten, waardoor tevens de kans op regen toeneemt.

