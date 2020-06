Een 22-jarige vrouw is vrijdagavond in Den Haag van driehoog uit het raam gesprongen om zo verdere mishandeling door haar vriend te voorkomen. De 26-jarige verdachte is vervolgens gevlucht.

Het incident gebeurde op De Lannoystraat in Den Haag. De vrouw liep door de val verschillende verwondingen op. Wat de aard van deze verwondingen is, is niet duidelijk.

De politie ontving rond 22.15 uur een melding over een mishandeling in een woning. Toen agenten ter plaatse kwamen, zagen ze de vrouw voor het raam zitten en om hulp roepen.

De verdachte wilde de agenten niet binnenlaten en gooide de deur dicht. De vrouw was intussen van driehoog uit het raam gesprongen. Zij is naar het ziekenhuis gebracht.

Een arrestatieteam heeft iets na middernacht de voordeur van de woning geforceerd en is de woning binnengegaan. De verdachte is nergens meer aangetroffen.

Het politieonderzoek is nog in volle gang. Getuigen worden verzocht contact op te nemen.