De politie Amsterdam en het Openbaar Ministerie starten een onderzoek naar een dreigbrief die dichter en Kick Out Zwarte Piet-activist Jerry Afriyie heeft ontvangen. In de brief worden onder anderen de vrouw, het kind en de familie van Afriyie bedreigd. De politie beklemtoont de zaak zeer serieus te nemen.

De activist heeft zaterdagmiddag aangifte gedaan en deelde de brief zaterdagmiddag op Twitter. "We gaan de volgende fase in", schrijft Afriyie. "Mijn gezin wordt bedreigd, omdat ik samen met anderen tegen racisme strijd."

In de brief wordt verwezen naar de strijd die Afriyie al tien jaar voert tegen Zwarte Piet. "Vieze, smerige, vuile, zwarte Kick Out Zwarte Piet-leider, we zijn jou en jouw organisatie spuugzat!!! Ga terug naar je smerige rotland met alleen maar zwarte apen! Blijf van onze cultuur af. We staan klaar voor jou en gaan je overal bestrijden rond Sinterklaas en niet alleen dan."

De afzenders van de brief, die zichzelf 'Pegida afd. Noord' noemen, uiten daarna directe dreigementen aan het gezin van Afriyie. "Alleen voor die zwarte rotkop van je hebben we al plezier om jou en je gezin en de hele familie af te slachten. Vieze stinkende kutneger!!!"

Pegida neemt afstand van de dreigbrief

De politie kan niets zeggen over mogelijke beveiliging voor Afriyie en zijn gezin naar aanleiding van de brief.

Pegida Nederland heeft zaterdagmiddag in een verklaring op Facebook afstand genomen van de dreigbrief. "Hoe wij ook met Jerry Afriyie van mening verschillen, wij zullen nooit dit soort laffe, bedreigende, racistische brieven aan iemand sturen!", stelt de organisatie. "Van de inhoud nemen wij dan ook duidelijk afstand, maar helaas niet de eerste keer dat een anonieme idioot een naam misbruikt! #Lafaard"

Door de protesten van Afriyie tegen Zwarte Piet zijn hij en zijn organisatie in het verleden al vaker slachtoffer geweest van gewelddadige reacties. In november werd een bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet in Den Haag verstoord. Er werden ramen ingegooid en er werd geprobeerd brand te stichten tijdens een vergadering van de organisatie.