Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft zaterdag besloten om de demonstratie tegen de anderhalvemetermaatregel van zondag op het Museumplein in Amsterdam te verbieden. Vanwege het verwachte aantal demonstranten zou het niet mogelijk zijn om tijdens het protest 1,5 meter afstand te houden.

Het protest zou georganiseerd worden door de actiegroep 'Nee tegen 1,5 meter/Viruswaanzin'. Eerder werden dergelijke demonstraties ook verboden in de steden Den Haag, Utrecht en Maastricht.



Voorafgaand aan het protest in Amsterdam zou er rekening gehouden worden met zo'n vijfduizend aangekondigde demonstranten en "een zeer reële spontane aanwas".

Het protest zou van 12.00 tot 17.00 uur duren. Verschillende sprekers en artiesten zouden aanwezig zijn. Ook dit zou mogelijk nog meer mensen aantrekken dan verwacht.

"Demonstreren is een grondrecht en dit besluit is ook niet lichtzinnig genomen", aldus de gemeente. "Maar de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft op basis van informatie van de politie onvoldoende vertrouwen dat de organisatie de anderhalve meter zal handhaven en aan de landelijke Covid-eisen zal voldoen."

"In de behoefte aan groepsvermaak en festivals kan vanwege de coronaregels nu niet worden voorzien, waardoor uw activiteiten ook een grote aantrekkingskracht kunnen hebben op het algemeen publiek, dat wellicht minder belang hecht aan uw boodschap", schrijft burgemeester Femke Halsema, voorzitter van de veiligheidsregio, in een brief aan de actiegroep.

