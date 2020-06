Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt een politieagent die afgelopen Koningsnacht in Sittard een 21-jarige man in zijn arm schoot, meldt de Volkskrant zaterdag. De politie zag de man aan voor terrorismeverdachte en loste bij de arrestatie een 'ongewild schot'.

Justitie vervolgt de agent voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Het slachtoffer Ruben Grouwels kreeg door het schot een slagaderlijke bloeding. Het bot in zijn arm werd deels verbrijzeld en zijn armzenuw raakte beschadigd. De man is door het incident ernstig getraumatiseerd.

Grouwels was het slachtoffer van een persoonsverwisseling, zegt het OM tegen de krant. Tijdens Koningsnacht vorig jaar reed hij met een auto door Sittard, samen met een vriend. Het slachtoffer werd toen aangehouden door een elfkoppig arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI), die hem aanzagen voor jihadistische terrorismeverdachte.

Bij de aanhouding reed het zwaarbewapende team de auto van Grouwels klem. Een agent trok bij het openen van het portier van de destijds verdachte in één beweging zijn pistool. Volgens justitie is dit gebruikelijk in dergelijke situaties en dus "terecht".

Agent schoot per ongeluk

Maar vervolgens loste de agent ook een schot in Grouwels arm. De politieman zegt tegen de Rijksrecherche dat het "zeker geen gewild schot" betrof. Volgens hem was het "secondewerk" en kon hij niet zien of de man iets in zijn hand had, toen hij plotseling een knal hoorde. Pas toen besefte hij dat hij geschoten had, schrijft de Volkskrant.

De krant meldt dat de politie meerdere fouten maakten in aanloop naar de aanhouding. Uit dossiers zou blijken dat de DSI de onjuiste opdracht kreeg om Grouwels en zijn niet-biologische broer aan te houden. Beiden hebben een bruine huidskleur en werden aangezien voor terrorismeverdachte.

Ongewilde schoten komen vaker voor

Poltiedeskundige Jaap Timmer van de Vrije Universiteit Amsterdam zegt tegen de Volkskrant dat het de eerste keer is dat een lid van een arrestatieteam wordt aangehouden voor een dergelijk ongewild schot. In de jaren tachtig zijn vijf doden gevallen door ongewilde schoten bij aanhoudingen. Nadat de procedures verbeterd werden, nam dit af.

"Tot aan 2007 zijn er jarenlang geen ongewilde schoten meer gevallen, terwijl arrestatieteams zo'n 1.500 aanhoudingsprocedures per jaar uitvoeren", zegt Timmer. Maar de afgelopen paar jaar ziet Timmer een "zorgelijke toename", aldus de Volkskrant. "De laatste paar jaar heb ik al drie gevallen voorbij zien komen".