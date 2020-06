Een groep jongeren is vrijdagavond naar Hoorn gekomen met het doel om rellen te veroorzaken, zegt de burgemeester van Hoorn Jan Nieuwenburg zaterdag tegen NOS Radio 1 Journaal. "De indruk is dat de deze groep niet betrokken was bij de demonstratie", aldus de gemeente.

De politie werd onder meer met straatstenen en terrasmeubilair bekogeld en heeft twaalf mensen aangehouden. Vier van hen zijn naar huis gestuurd, zegt de politie tegen NU.nl.

Vrijdagavond vonden er protesten plaats voor en tegen het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, gouverneur-generaal van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Ongeveer 250 betogers waren de straat op gegaan. Zij willen dat het standbeeld verwijderd wordt en er een einde komt aan de verheerlijking van het koloniale verleden.

Later op de avond werd het protest onrustiger. Burgemeester Nieuwenburg zegt op het NOS Journaal dat de rellen doelbewust uitgelokt waren. Een groep van zo'n honderd jongeren was naar de stad gekomen om de confrontatie te zoeken met de politie.

Burgemeester veroordeelt schandalig gedrag

De situatie liep verder uit de hand nadat een tweede groep jongeren uit Hoorn zelf zich bij het station verzamelde en richting het standbeeld trok.

Hierop liet Nieuwenburg op basis van een noodbevel de binnenstad door de ME ontruimen en de horeca sluiten. Rond middernacht keerde de rust weer terug in Hoorn.

"Deze groepen hebben de demonstratie doelbewust misbruikt om asociaal te komen rellen. Ronduit schandalig gedrag, dat helemaal niets met de vrijheid van meningsuiting te maken heeft", zegt Nieuwenburg.

40 Politie omsingelt standbeeld J.P. Coen in Hoorn

Nog acht personen zitten vast

De politie heeft vier van de twaalf mensen die zijn opgepakt, naar huis gestuurd. De rest zit nog vast voor onder meer openbare geweldpleging, mishandeling en opruiing.

Bij de onrust raakten een politieagent en -paard lichtgewond, maar die hoefden hiervoor geen behandeling te krijgen, zegt de woordvoerder tegen NU.nl.

Van de vier die naar huis gestuurd zijn, heeft één een boete gekregen voor wildplassen tegen het standbeeld van Coen. Drie anderen wilden met golfclubs naar het standbeeld toe, terwijl de gemeente het plein had afgesloten met een noodbevel.

De politie onderzoekt momenteel wat de drie met de golfclubs van plan waren. Mogelijk worden ze vervolgd voor het negeren van het noodbevel.

Verslaggever mishandeld

Een verslaggever van De Telegraaf die zegt in zijn maag gestompt te zijn bij het protest, heeft zich nog niet gemeld bij de politie, aldus de woordvoerder. De krant bereidt een aangifte voor, schrijft De Telegraaf. De burgemeester noemt de mishandeling "onacceptabel".

De burgemeester wijst erop dat de gemeente in 2011 heeft besloten het beeld te laten staan, met op de sokkel een kritische tekst over het verleden van Coen.