In Hoorn zijn vrijdagavond twee demonstraties gehouden door een groep voor- en tegenstanders van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in de stad. Aan het einde van de betoging wilde een groep jongeren de binnenstad in, maar die werd tegengehouden door de politie.

Zo'n 250 betogers van Weg met JP Coen hadden zich verzameld aan het Pelmolenpad. Zij willen dat het standbeeld van Coen verwijderd wordt en dat er een eind komt aan de verheerlijking van het koloniale verleden.

Aan het einde van de demonstratie, rond 20.45 uur, wilde een deel van de betogers de binnenstad in, in de richting van het standbeeld. "Het is een groep voornamelijk jongeren die tegen het standbeeld is en die de nodige aandacht wil", aldus een woordvoerder van de politie. Ze werden door een groot aantal politiemensen tegengehouden in de buurt van het station. Volgens de politie is het inmiddels weer rustiger in Hoorn.

Tegendemonstratie komt op voor 'onze cultuur, tradities en erfgoed'

Een tegendemonstratie met de naam Coen is OK vond zo'n 100 meter verderop plaats. De betoging is volgens de organisatie bedoeld om op te komen voor "onze cultuur, tradities en ons erfgoed". Op deze demonstratie kwamen zo'n 25 mensen af.

Eerder op de avond kregen beide groepen de gelegenheid om bij het standbeeld van Coen aan de Roode Steen een statement te maken. Het plein was te klein voor een demonstratie. Alleen de groep Coen is OK maakte van deze gelegenheid gebruik door kort met zes mensen te poseren met een VOC-vlag.

Jan Pieterszoon Coen werd in 1587 geboren en getogen in Hoorn, was gouverneur-generaal van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Hij stichtte onder meer Batavia, de huidige Indonesische hoofdstad Jakarta. In 1621 kwamen tijdens een strafexpeditie onder zijn leiding veertienduizend inwoners van de Banda-eilanden om het leven.

Demonstranten bij het beeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn. (Foto: Pro Shots)