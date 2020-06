In totaal zijn niet drie maar zes mensen overleden omdat zij vleeswaren van vleesproducent Offerman hebben gegeten die besmet waren met de listeriabacterie. Ook hebben twee vrouwen een miskraam gehad. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vrijdag in haar jaarverslag over 2019.

In oktober 2019 werd bekend dat gesneden vleeswaren uit een fabriek van Offerman in Aalsmeer met de listeriabacterie waren besmet. Toen bleek al dat in de jaren ervoor drie mensen zijn overleden door het eten van de besmette vleeswaren en één vrouw een miskraam heeft gehad. Dat blijkt nu dus voor beide het dubbele aantal te zijn. In totaal zijn 35 mensen ziek geworden.

Leverancier Offerman riep na de bekendmaking uit voorzorg alle vleeswaren terug uit de winkels. De NVWA voerde in de maanden ervoor al extra inspecties uit bij het bedrijf en volgens een woordvoerder had de toezichthouder de indruk dat "de zaken niet goed op orde waren". In januari 2020 is de fabriek in Aalsmeer definitief gesloten.

Een besmetting met de listeriabacterie kan voor gezonde personen vaak zonder symptomen of met milde griepverschijnselen verlopen. De ziekte kan ernstiger zijn bij heel jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. Bij deze mensen kan hersenvliesontsteking of sepsis (bloedvergiftiging) optreden. De infectie kan voor hen fataal zijn. Ook ongeboren baby's lopen risico.