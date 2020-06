Drie verdachten van de vergismoord op de Amsterdammer Djordy Latumahina zijn opnieuw opgepakt op verdenking van het beramen van een moordaanslag op topcrimineel Naoufal F. De politie arresteerde ook een 49-jarige Amsterdammer die niet terechtstond voor de moord op Latumahina.

Dat zeggen bronnen rondom het onderzoek tegen AT5. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt de aanhoudingen tegenover NU.nl.

Volgens de Amsterdamse nieuwszender gaat het om Djurgen W., Cedric R. en Tony D. Djurgen W. werd in 2019 door de rechtbank veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van Latumahina. Cedric R. kreeg 26 jaar celstraf vanwege zijn coördinerende rol bij de de moord. Tony D. was volgens justitie één van de schutters tijdens de vergismoord, maar de rechtbank sprak hem vrij vanwege een gebrek aan bewijs.

De politie kwam de vier verdachten op het spoor door het kraken van hun versleutelde telefoons. Uit informatie bleek dat het viertal Naoufal F. wilde vermoorden in Berlijn, maar dit plan werd nooit uitgevoerd. F. zit inmiddels een levenslange celstraf uit voor de moord op een Iraniër in Almere. Daarvoor werd hij veroordeeld voor het beramen van een liquidatie in Diemen.

Latumahina werd aangezien voor een ander

Djordy Latumahina kwam op 8 oktober 2016 om het leven bij een schietpartij in de parkeergarage onder zijn woning aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam Nieuw-West.



Hij werd aangezien voor iemand die in dezelfde auto reed en in hetzelfde appartementencomplex woonde. Zijn vriendin raakte zwaargewond en overleefde de schietpartij ternauwernood. Hun destijds tweejarige dochtertje zat ook in de auto, maar bleef lichamelijk ongedeerd.