Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag in de rechtbank van Rotterdam celstraffen tot twintig jaar cel geëist tegen een groep mannen voor de voorbereiding van een terroristische aanslag met lhbti's als mogelijk doelwit. Een van hen werd ook schuldig geacht aan poging tot moord op agenten.

Tegen Waïl El A. eiste justitie de hoogste straf van twintig jaar , omdat hij tijdens zijn aanhouding probeerde te schieten op de politie. Hoofdverdachte Hardi N., die als leider van de terroristische organisatie wordt gezien, hoorde achttien jaar tegen zich eisen.

Beide mannen zijn daarnaast eerder veroordeeld voor uitreizen naar Syrië.

Het was N. die de Gay Pride als doelwit noemde. Vrijdag werd duidelijk dat ook andere lhbti-feesten dan wel festivals opties voor een aanval waren.

Het ging volgens het OM om plannen voor een "grootschalige en op IS-geïnspireerde aanslag", die moest worden uitgevoerd met kalasjnikovs, handgranaten, bomvesten en een autobom. Voor de autobom werd speciale kunstmest aangeschaft, net als chemicaliën om TATP-explosieven te kunnen maken. Dergelijke explosieven zijn populair onder IS'ers.

Omdat de groep dankzij een tip van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) al in april 2018 bij de politie in beeld was gekomen, kon de "aanslag die zijn weerga niet zou kennen in Nederland" worden voorkomen.

Vijf verdachten zouden aanslag uitvoeren

Dankzij het infiltratietraject, de intensieve observaties en een trits afgeluisterde gesprekken is er veel bewijs tegen de zes verdachten. Vijf van hen zouden de aanslag daadwerkelijk gaan uitvoeren.

Op een "ijzingwekkende" en "huiveringwekkende" manier werd volgens het OM over de uitvoering gesproken. In een door de politie heimelijk opgenomen video van 27 september 2018 in een vakantiehuisje in Weert, spreekt de 36-jarige N. over het binnendringen van een club of festival waar ze als "gekken" kunnen rondschieten en met granaten kunnen gooien.

Medeverdachte Nabil B. (23) oppert dat hij zich gedeisd zal houden en dat hij zijn bomvesten tot ontploffing zal brengen zodra de politie arriveert. B. hoorde dertien jaar eisen.

De uitspraken werden gedaan in het vakantiehuisje waar vier van de mannen werden getraind in het gebruik van kalasjnikovs. Ook werden daar de juiste maten van de bomvesten bepaald. Kort daarna werden ze aangehouden.

Dat verdachte Nadeem S. (27) niet in het huisje aanwezig was, had er volgens het OM mee te maken dat hij al een wapentraining had ondergaan in Syrië. Ook hij is veroordeeld voor uitreizen naar Syrië. Tegen hem is vijftien jaar celstraf geëist

116 OM toont beelden: Terrorismeverdachten oefenen met kalasjnikovs

Mannen zijn volgens OM zeer geradicaliseerd

Mede vanwege op gegevensdragers van de verdachten aangetroffen beeldmateriaal van onthoofdingen en aanslagen concludeert de officier dat de mannen zwaar geradicaliseerd zijn.

N. zegt dat de AIVD hem heeft uitgelokt en aangezet tot het voorbereiden van een aanslag. Los van B., die zich op zijn zwijgrecht beroept, zeggen de anderen nooit te hebben geweten van de plannen voor een aanslag.