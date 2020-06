Een wolf die in Limburg en Oost-Brabant onder meer het kalf van een Schotse Hooglander heeft aangevallen, is een alpiene wolf, blijkt uit DNA-onderzoek. Het is voor het eerst dat een dergelijke wolf in Nederland is waargenomen, aldus een nieuw rapport van de provinciale natuurorganisatie BIJ12 en het Wolvenmeldpunt.

Alle wolven die tot nu toe in Nederland zijn waargenomen, komen uit de laaglanden van Centraal-Europa. Alpiene wolven leven met name in de Franse en Italiaanse Alpen.

Onderzoekers namen DNA-materiaal van de wolf onder de loep nadat er in Limburg en Oost-Brabant enkele schapen en een kalf van een Schotse hooglander werden aangevallen. Daaruit bleek dat het gaat om een wolf die uit een Alpenpopulatie komt.

De alpiene wolf dook al eerder op in Duitsland en België. Volgens het rapport leven er drie van deze wolven in Wallonië. Zij delen nu een leefgebied met de Centraal-Europese variant. Volgens de bij het rapport betrokken organisaties is dit goed voor de genetische variatie van de wolf.

Het aantal waarnemingen van wolven in Nederland groeit, aldus het rapport. Van februari tot en met eind mei zijn er 401 meldingen binnengekomen bij het Wolvenmeldpunt. Dat zijn gemiddeld zo'n 25 meldingen per week, terwijl er enkele jaren geleden wekelijks ongeveer één melding binnenkwam.

De wolf is voor het eerst in 2015 waargenomen in Nederland. Volgens een recent onderzoek van Motivaction is het draagvlak voor de wolf in ons land sindsdien gestegen. 57 procent staat positief tegenover het opnieuw vestigen van de wolf in Nederland. In 2012 stond dit nog op 45 procent.