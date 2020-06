Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag nog maar eens herhaald dat het de stellige overtuiging heeft dat een aanslag vergelijkbaar met die in Parijs in 2015 is voorkomen dankzij een infiltratieactie. De officier noemt de zaak tegen zes terrorismeverdachten een van de meest serieuze en ernstigste voorgelegd aan een rechtbank

Het OM is vrijdag begonnen met het requisitoir en toonde een gedetailleerde presentatie met observaties van de verdachten en afgeluisterde gesprekken. "Huiveringwekkend met welke eenvoud er wordt gesproken over de te plannen bloedige aanslag", aldus de officier van justitie.

De conclusie die de officier van justitie aan het begin van zijn verhaal al trok, is dat het OM alle zes de verdachten schuldig acht aan het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een aanval die voorkomen kon worden na een tip van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en een daaropvolgende infiltratieactie van de politie.

In afgeluisterde gesprekken met de infiltrant is N. te horen terwijl hij kalasjnikovs bestelt. Ook wil hij handvuurwapens voor als de automatische vuurwapens weigeren. Bovendien vraagt hij om een autobom die op afstand gedetoneerd kan worden met een telefoon. "Ook als ik vanuit Amsterdam bel?", aldus N.

116 OM toont beelden: Terrorismeverdachten oefenen met kalasjnikovs

'Elke week wel een festival in Amsterdam'

Het is de hoofdstad waar volgens het OM de groep verdachten om zich heen wil gaan schieten. De bomvesten die ze willen gaan dragen laten ze afgaan als de politie arriveert zodat ook die zullen komen te overlijden.

De Gay Pride werd als doelwit genoemd, maar dat bleek niet meer mogelijk vanwege tijdgebrek. N. maakte aan de infiltrant duidelijk dat dat niet uitmaakt, "want er was elke week wel een festival in Amsterdam", aldus de officier.

Het OM concludeert dat naast N. ook de vijf medeverdachten schuldig zijn aan het voorbereiden van deze aanslag, omdat zij op de hoogte worden gehouden van het contact tussen N. en de infiltrant. Ook wordt er onderling versluierd gesproken over "candy" en "koerierswerk", waar het in het eerste geval om vuurwapens gaat en in het tweede geval om het plegen van een aanslag.

Daarnaast verzamelen vijf van de mannen zich op 18 september in het Arnhemse Park Presikhaaf, waar zij een uur praten met de infiltrant. Volgens de undercoveragent bevestigen zij daar hun deelname aan de uit te voeren aanslag.

Later vrijdag de strafeis

Het OM hield de rechtbank daarnaast voor dat elk van de zes mannen in gesprek met hun partners en omgeving veelvuldig spraken over de naderende dood.

Later vrijdag zal het OM de strafeis formuleren.