De Sociaal-Economische Raad (SER) waarschuwt in een nieuw rapport dat de zorgkosten onder het huidige beleid in de komende twintig jaar kunnen verdubbelen. Ook vreest de SER voor een tekort aan zorgpersoneel.

De SER is een belangrijk adviesorgaan en is op verzoek van het kabinet twee jaar geleden begonnen met dit onderzoek.

Volgens de SER maakt de coronacrisis duidelijk hoe belangrijk een goed georganiseerd zorgsysteem en voldoende zorgpersoneel zijn.

Momenteel werken in Nederland 1,4 miljoen mensen in de zorg, maar het adviesorgaan verwacht dat er in de komende twintig jaar 700.000 medewerkers extra nodig zijn. De SER betwijfelt echter of dat haalbaar is vanwege de vergrijzing van de Nederlandse bevolking.

SER: Personeel moet meer autonomie, tijd en waardering krijgen

Zorgpersoneel heeft last van een gebrek aan autonomie, een hoge werkdruk en het feit dat relatief veel medewerkers stoppen met hun werk. Daarom stelt de SER dat het systeem zo moet worden aangepast, dat zorgpersoneel meer autonomie, tijd en waardering krijgt.

Om het de zorgmedewerker en de patiënt makkelijker te maken, adviseert de SER digitale innovaties sneller en grootschaliger in gebruik te nemen. Medische gegevens moeten daardoor sneller kunnen worden uitgewisseld.

Daarnaast moet de zorg zich gaan focussen op preventie, zodat mensen langer gezond blijven en zorguitgaven voorkomen kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat iedereen de nodige zorg kan krijgen, wil de SER dat de samenstelling van het verzekerde zorgpakket constant wordt onderhouden.