Vroeg in de ochtend zijn er nog enkele dichte mistbanken, maar die lossen in de loop van de ochtend op. Vrijdagochtend is het vooral zonnig, in de middag kan er hier en daar een bui vallen, lokaal met onweer.

Het wordt tussen de 19 en 23 graden.

In de avond klaart het in het hele land weer op, wel kunnen er in de nacht van vrijdag op zaterdag weer mistbanken ontstaan.



In het weekend wisselen zon en lichte buien elkaar af. Het blijft het warm, rond de 22 graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.