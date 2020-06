De politie in Eindhoven heeft donderdagavond een man op de Emmasingel in zijn benen geschoten die met een groot mes zwaaide.

De man weigerde het mes weg te doen, ook na meerdere waarschuwingsschoten. Een politieagent voelde zich zo bedreigd dat hij zich genoodzaakt voelde de man in zijn benen te schieten.

Daarna is meteen eerste hulp aan de man verleend en is hij overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het met hem gaat is niet bekend.

De Rijksrecherche heeft een onderzoek ingesteld naar het incident, wat altijd gebeurt als een agent zijn wapen gebruikt. Vanwege het onderzoek worden verdere details over de zaak nog niet naar buiten gebracht.