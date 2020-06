Het ernstige ongeluk donderdagmiddag op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is vermoedelijk ontstaan doordat één of meerdere bestuurders uitweken voor eendjes op de weg, meldt de politie donderdagavond.

Rond 14.45 uur botste een vrachtwagen op een zogeheten autoambulance, een aanhanger om auto's mee te vervoeren. Vervolgens botste een andere vrachtwagen tegen de eerste vrachtwagen en daarna op een bestelbus.

Bij het ongeval vielen twee gewonden. Eén persoon raakte bekneld en is door de brandweer bevrijd.

Vanwege het ongeluk was in eerste instantie slechts één rijstrook beschikbaar voor passerend verkeer. Vanaf Utrecht liep het verkeer op de A2 daardoor volledig vast. Op het hoogtepunt van de drukte stond er een file van ongeveer 15 kilometer en was de vertraging ruim twee uur, meldde de ANWB. Weggebruikers werden omgeleid over de A12, de A27 en de A1.

Pas rond 20.30 uur was de file opgelost. Toch zijn vanwege de afhandelingen van het ongeluk nog twee van de vijf rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond middernacht volledig wordt vrijgegeven.

De politie, die een onderzoek is gestart naar het incident, is op zoek naar getuigen of dashcambeelden van de botsing. Ook zoekt de politie nog naar de bestuurder die remde of uitweek voor de eenden.