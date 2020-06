In het Brabantse Helmond en het Drentse Roden zijn donderdagavond zeer grote branden ontstaan. De brandweer rukte ook uit voor een brand in een Rotterdams autobedrijf en voor een flatbrand in Wageningen, waar meerdere mensen van een balkon werden gered.

Vanwege de rookontwikkeling was zowel in Helmond als in Roden een NL-Alert verstuurd in de betreffende omgevingen.

Aan de Vossenbeemd in Helmond brak aan het begin van de avond brand uit in een voedselopslag van Huijbregts Foodgroup. Volgens Omroep Brabant lagen in het bedrijf producten als olie, suiker en kruiden opgeslagen. Uit het pand sloegen metershoge vlammen en zwarte rookwolken waren tot in de wijde omtrek te zien. Rond 22.00 uur gaf de brandweer het sein brand meester en ging het over op nablussen.

Aan de Kanaalstraat in Roden ontstond een grote uitslaande brand in fietsenspeciaalzaak Bike Life. Volgens de brandweer begon de brand in een meterkast. Meerdere brandweerkorpsen rukten uit, maar het pand was niet meer te redden. Rond 23.00 uur was het vuur onder controle, aldus de veiligheidsregio.

Gewonde bij flatbrand Wageningen

Ook in een flat aan de Riemsdijkstraat in het Gelderse Wageningen brak donderdagavond brand uit. Met een hoogwerker redde de brandweer meerdere mensen van een balkon, meldt Omroep Gelderland. Eén bewoner is wegens het inhaleren van rook naar het ziekenhuis gebracht.

Twaalf appartementen hebben brand- en rookschade opgelopen, meldt de brandweer. Voor een aantal bewoners is elders een overnachtingsplek geregeld. De rest mag in de loop van de avond terug naar huis.

Tot slot woedde er korte tijd een uitslaande brand in een autobedrijf aan de Stolwijkstraat in het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde. Bij het vuur kwam veel rook vrij, dat van verre te zien was. Rond 21.45 uur gaf de brandweer het sein brand meester, aldus rijnmondveilig.nl.

Brandweerlieden zien hoe de vlammen uit het dak slaan van de Helmondse loods. (Foto: Pro Shots)