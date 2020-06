Het midden en westen van Nederland krijgt donderdagavond te maken met enkele onweersbuien, lokaal kan er hagel vallen. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor vier provincies. Een waarschuwing voor de zuidelijke provincies werd in de loop van de avond weer ingetrokken.

De waarschuwing geldt op dit moment voor de provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland, meldt het KNMI.

De buien trekken later op de avond nog verder richting het noorden.

Ook de komende dagen zullen er buien blijven vallen in vrijwel alle delen van het land. Volgende week maakt de regen plaats voor zon en warmte, meldt Weerplaza.

Er zijn tot dusver nog geen meldingen van grote overlast door de regen, in tegenstelling tot woensdag. In Helmond kwam toen de Henri Dunanttunnel, een viaduct onder het spoor, volledig blank te staan. Een 52-jarige vrouw in Zwolle kwam om het leven toen een boom op haar viel.