Verkeer tussen Utrecht en Amsterdam moet donderdag tijdens de avondspits rekening houden met een langere reistijd in verband met een ernstig ongeluk met een vrachtwagen op de A2 bij Breukelen. De afhandeling van het ongeluk, dat rond 14.45 uur gebeurde, gaat waarschijnlijk nog uren duren, meldde Rijkswaterstaat rond 16.40 uur.

Op de plaats van het ongeluk is slechts één rijstrook open. Ook de oprit Breukelen is dicht. Weggebruikers richting Amsterdam kunnen omrijden via de A12, de A27 en de A1.

Vanaf Utrecht is een file ontstaan van ongeveer 15 kilometer, aldus de ANWB. De vertraging is ruim twee uur.

Bij het ongeluk waren volgens Rijkswaterstaat en de ANWB meerdere voertuigen betrokken, waaronder twee vrachtwagens. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter kwamen ter plaatse.

Een persoon raakte door het ongeluk bekneld. Deze is door de brandweer bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Twee anderen zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

De politie is begonnen met een onderzoek naar de toedracht van het incident. Ook moeten voertuigen worden geborgen en moet eventuele schade aan het wegdek worden gerepareerd. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot ongeveer 22.00 uur gaat duren voordat al die zaken zijn afgehandeld en de weg weer wordt vrijgegeven.