Succesvol broedseizoen voor Turkse flamingo's

Duizenden flamingo's zijn recentelijk uit het ei gekropen in de delta van de rivier Gediz in Turkije. Het is een van de grootste draslanden rond de Middellandse Zee en herbergt veel bijzondere vogelsoorten. Volgens onderzoekers is dit broedseizoen mede zo succesvol doordat minder mensen het gebied bezoeken vanwege de coronacrisis.

Zwolle sluit drijvend zonnepark aan

In Zwolle is op de Sekdoornse Plas het grootste drijvende zonnepark van Nederland aangesloten op het elektriciteitsnet. Het park telt zo'n 40.000 zonnepanelen en kan vierduizend huishoudens van stroom voorzien, aldus de bouwers.

Foto: Groenleven

Drone bezorgt boeken bij Amerikaanse leerlingen

Een school in de Amerikaanse staat Virginia gebruikt een drone om boeken te bezorgen. In verband met de corona-uitbraak is de school gesloten.

Amsterdam opent grootste skatepark van Nederland

Op het Zeeburgereiland in Amsterdam wordt vrijdag het grootste met beton gesmeerde skatepark van Nederland geopend, aldus de gemeente. De baan is een initiatief van de lokale skaters en heeft een oppervlakte van 3.100 vierkante meter.

Beeld: Gemeente Amsterdam