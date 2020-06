Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in de rechtbank van Rotterdam vier jaar cel geëist tegen de terminaal zieke James B. voor het plegen van ontucht met een destijds twaalfjarig meisje. B. ontkent dat er seksuele handelingen hebben plaatsgevonden.

De vijftigjarige B. mocht de zaak vanuit zijn thuisland - de Verenigde Staten - volgen. De rechter besloot daartoe nadat duidelijk was geworden dat hij nog maar kort te leven heeft.

De officier van justitie liet weten dat het nog steeds van groot belang is dat de strafzaak tegen B. doorgaat, omdat het om een ernstig feit gaat en er met het slachtoffer en haar naasten rekening gehouden moet worden.

Volgens het OM kwam B. vorig jaar in juni online in contact met het slachtoffer. Hij kwam vanuit de Verenigde Staten naar Nederland en lokte het meisje naar een hotelkamer in Hilton Rotterdam.

Toen het slachtoffer op 27 juni na school niet thuiskwam, werd een Amber Alert verzonden. De volgende avond werden de twee aangetroffen in het hotel.

Volgens de officier van justitie was sprake van verregaand misbruik op de hotelkamer en had B. het meisje duidelijk gemaakt dat ze op de hotelkamer moest blijven.

Man ontkent seksuele handelingen

B. ontkent de aantijging. Volgens advocaat Tjalling van der Goot kwam zijn cliënt destijds naar Nederland om zijn dochter te bezoeken.

Hij was naar eigen zeggen inderdaad online in contact gekomen met het slachtoffer. Ze bespraken onder meer de volgens B. lastige thuissituatie van het meisje. De twee zouden elkaar in Rotterdam ontmoeten om samen naar de kinderbescherming te gaan.

B. ontkent dat er seksuele handelingen hebben plaatsgevonden. Hij zou altijd aan het meisje duidelijk hebben gemaakt dat hij om haar gaf als een vader. Het slachtoffer zou hebben laten weten verliefd op hem te zijn geworden.

Volgens RTV Rijnmond is het OM ervan overtuigd dat B. zich juist voordeed als een vaderfiguur om het meisje in te palmen. Het slachtoffer heeft daarnaast verklaard dat hij haar heeft aangeraakt.

De rechtbank doet op 3 juli uitspraak.