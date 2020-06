In grote delen van Nederland was woensdagavond sprake van zware onweersbuien en lokaal veel regen. Op sommige plekken leidde dit tot wateroverlast en andere schade.

Voor de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Drenthe werd voor woensdagavond code geel afgegeven door het KNMI.

Volgens Alfred Snoek van Weerplaza horen de weersomstandigheden van woensdagavond bij het grilligere zomerklimaat waar Nederland ook de komende jaren mee te maken krijgt. "Perioden met droogte en extreme neerslaghoeveelheden wisselen elkaar in korte tijd af. Dat vraagt wat van ons want op het ene moment hebben we een overschot aan wat en even later is er juist een tekort", aldus Snoek.

Verzekeringsmaatschappij Interpolis meldt in totaal 655 meldingen door de hevige regenval, waarvan 635 meldingen van schade aan huizen en 20 meldingen van schade aan voertuigen. De meeste schademeldingen werden gedaan in Noord Brabant, Overijssel, Zuid Holland, Limburg en Gelderland.

Vrouw in Zwolle overlijdt door omgevallen boom

De meeste schade bleef beperkt tot ondergelopen kelders en straten. Ook kwamen er bij de veiligheidsregio's enkele meldingen binnen van omgevallen bomen. Onder meer in Zuidwolde in Drenthe kwam een melding binnen over een boom die op de weg was gevallen. In de Utrechtse wijk Leidsche Rijn viel een boom op een auto.

In de wijk Stadshagen in Zwolle kwam een vrouw op de fiets om het leven, doordat er een omvallende boom op haar terecht kwam.

In Limburg werden tachtig incidenten gemeld. Ook hier ging het vooral om ondergelopen kelders en straten. In Helmond (Noord-Brabant) kwamen in totaal 51 meldingen binnen bij de veiligheidsregio. De Henri Dunanttunnel, een viaduct onder het spoor, kwam blank te staan. Ook kwam er in een supermarkt water via het plafond naar beneden. Ook in het nabijgelegen Mierlo kwamen 78 meldingen van schade binnen.

Maandhoeveelheid regen in Zeeland

In Zeeland viel door het noodweer meer regen in 24 uur tijd dan normaal gesproken in een maand tijd valt. In Vlissingen ging het om 100 millimeter, terwijl er normaal zo'n 58 millimeter in de hele maand juni wordt verwacht.

"Zo’n enorme neerslagsom komt op een willekeurige plaats slechts eens in de tweehonderd jaar voor", zegt Snoek. Ook in andere delen van het land vielen er hoeveelheden die gemiddeld slechts eens in de ongeveer twintig jaar vallen.

Woensdagmiddag viel er in korte tijd al meer dan 60 millimeter neerslag waardoor de riolering het water niet meer goed kon afvoeren. Onder meer in Arnemuiden kwamen straten, kelders en garages onder water te staan. Er kwamen tientallen meldingen binnen bij de veiligheidsregio Zeeland. In Middelburg werd een fietstunnel buiten gebruik gesteld die vol water was gelopen.

Buien nemen komende dagen af

Naast onweer en veel regen viel er op sommige plekken ook hagel. De onweersbuien kwamen Nederland vanuit het zuidoosten binnen. In de loop van de nacht van woensdag op donderdag trokken ze noordwaarts het land weer uit.

De komende dagen kan er volgens Snoek nog wel een enkele regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. De buien lijken wel wat minder heftig uit te pakken dan die van de afgelopen dagen.