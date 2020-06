Peter den Oudsten (PvdA) wordt per 1 juli benoemd tot waarnemend burgemeester van Utrecht. Hij volgt Jan van Zanen op, die burgemeester in Den Haag wordt.

De benoeming van Den Oudsten is tot stand gekomen na overleg met de fractievoorzitters uit de Utrechtse gemeenteraad.

Den Oudsten (68) heeft veel bestuurlijke ervaring. Zo was hij tot oktober 2019 burgemeester van Groningen.

Na een loopbaan in het bedrijfsleven werd hij in 1997 wethouder in Leeuwarden. Dat deed hij tot 2001. Daarna was hij van 2001 tot 2005 burgemeester van Meppel en van 2005 tot 2015 burgemeester van Enschede. Zowel in Groningen als in Enschede was Den Oudsten voorzitter van de Veiligheidsregio.

"We zijn blij met de benoeming van de waarnemend burgemeester", laten de Utrechtse fractievoorzitters weten in een reactie. "We hebben een goed kennismakingsgesprek gevoerd en kijken uit naar de samenwerking."

De waarnemend burgemeester zal aanblijven tot aan de benoeming van een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad van Utrecht zal op 16 juli de profielschets voor een nieuwe burgemeester vaststellen. De procedure voor een benoeming van een burgemeester duurt doorgaans zes maanden.