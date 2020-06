De politie heeft donderdagochtend vier verdachten gearresteerd na invallen in woningen in Hoofddorp, Hillegom, Meppel en Breukelen. De politie was het viertal al op het spoor na de vondst van automatische wapens in maart vorig jaar.

In maart 2019 werd in de Hoofddorpse woonwijk Graan voor Visch in een garagebox een lading automatische vuurwapens aangetroffen. Ook zijn er geluidsdempers en handgranaten gevonden, terwijl in een aangrenzende garage een hennepkwekerij gevestigd zat.

De politie neemt de zaak zeer serieus, omdat zware criminelen dergelijke spullen vaak gebruiken voor bijvoorbeeld liquidaties. Eerder werden al twee verdachten aangehouden.

De vier nieuwe verdachten zijn mannen in de leeftijd van 29 tot en met 37 jaar. Zij worden later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdenkingen worden dan bekendgemaakt.