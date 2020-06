In de ochtend trekken er nog flinke buien over het land. Later op de donderdag klaart het vanuit het zuiden op en breek af en toe de zon door.

Eind van de middag kan er nog hier en daar een bui vallen. Het wordt tussen de 19 en 23 graden.

Vanaf vrijdag kan er nog af en toe een bui vallen, maar is er meer ruimte voor de zon.

Het aankomende weekend wordt het vanwege de zon ook iets warmer dan afgelopen week.

