De 23-jarige man die op 14 maart overleed door een schotwond aan de Lorentzlaan in Amsterdam, werd per ongeluk doodgeschoten toen hij met vrienden met een vuurwapen speelde. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan NU.nl, na berichtgeving door Het Parool. Woensdag was de inleidende zitting in de zaak.

Een groep vrienden van in de twintig jaar zou drugs hebben gebruikt, waarna ze om de beurt met een vuurwapen speelden. De patroonhouder was uit het wapen gehaald en op filmbeelden is te zien dat de groep al eens de trekker had overgehaald, zonder dat het wapen afging.

De hoofdverdachte van het incident richtte daarna het pistool op het slachtoffer en haalde de trekker over. Hierop werd de man dodelijk getroffen. De hoofdverdachte wordt door justitie verdacht van moord. De andere verdachten worden verdacht van dood door schuld.

Twee verdachten, onder wie de hoofdverdachte, zitten nog vast. De andere twee zijn al op vrije voeten. De advocaten van de nog vastzittende mannen vragen om hun vrijlating. De hoofdverdachte is er volgens zijn advocaat "kapot van" en het zou beter voor hem zijn om het incident thuis bij zijn moeder te kunnen verwerken.

De officier van justitie spreekt van "bijzonder onverstandig gedrag van volwassen mensen met een vuurwapen" en wil dat alle verdachten nog eens worden verhoord over hun rollen "in het geknoei met het wapen".