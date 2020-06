Het zuidwesten, zuiden en oosten van Nederland hebben woensdagavond te maken met zware onweersbuien, waardoor lokaal veel regen valt.

Voor de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Drenthe is code geel afgegeven door het KNMI.

Naast onweer en veel regen is op meerdere plekken ook hagel mogelijk.

De vele regen in korte tijd zorgt plaatselijk voor wateroverlast in met name Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het gaat vooral om ondergelopen kelders en straten die blank staan

In de loop van de avond blijven onweersbuien vanuit het zuidoosten Nederland binnendrijven. De onweersbuien nemen in de loop van de nacht van woensdag op donderdag af en trekken dan noordwaarts.