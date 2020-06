De automobilist die begin mei met hoge snelheid een woning in het Overijsselse dorp Bergentheim binnenreed, moet nog een jaar de gevangenis in. De rechtbank meldt woensdag dat de voor moord veroordeelde man de voorwaarden van zijn vrijlating heeft geschonden.

De 51-jarige automobilist uit Hardenberg werd in 2009 schuldig bevonden aan de moord op een bewoner van een woonboot in Zwolle. Hij kreeg een celstraf van veertien jaar opgelegd, maar werd in het najaar van 2017 voorwaardelijk in vrijheid gesteld.

De man kreeg een proeftijd van 1.704 dagen en ging akkoord met drie voorwaarden. Tijdens de proeftijd zijn verdovende middelen verboden en is wonen in een instelling voor begeleid wonen en het volgen van een dagprogramma verplicht.

Uit onderzoek blijkt dat de man onder invloed van alcohol was toen hij tijdens een politieachtervolging de woning in Bergentheim binnenreed. Hij had vier maal de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed.

Ook was hij niet in het bezit van een rijbewijs. De rechtbank meldt dat man als gevolg van het incident niet alleen zijn baan kwijtraakte, maar ook zijn woning moet verlaten. "Nu zowel huisvesting als dagbesteding zijn weggevallen, acht de reclassering de kans op recidive erg groot", aldus de rechtbank woensdag.

Het is nog niet duidelijk of het Openbaar Ministerie (OM) de man gaat vervolgen voor het binnenrijden van het huis in Bergentheim. Bij het ongeval raakten de bestuurder en de twee bewoners van het huis gewond. Zij werden met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.