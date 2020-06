Anel B., die in april is veroordeeld tot twintig jaar cel voor de moord op een slapende man in een Bredase flat, heeft zich dinsdagavond bij de politie gemeld voor zijn straf. Hij was, net als mededader Azzedine A. onvindbaar na de uitspraak. A. meldde zich half april al.

De mannen schoten in januari 2018 de slapende 25-jarige Soufian Z. dood in zijn flat aan de Roeselarestraat. Waarschijnlijk was een conflict tussen A. en Z., die een bekende was van de politie, het motief voor de moord. De twee daders hebben de moord altijd ontkend.

A. en B. sloegen na de moord op de vlucht en sprongen hierbij van het balkon van de derde etage. Ze raakten allebei zwaargewond.

Na hun aanhouding hebben ze anderhalf jaar vast gezeten. In oktober 2019 werden ze voorlopig vrijgelaten in afwachting van hun rechtszaak. Sindsdien ontbrak ieder spoort van de twee.