Het Openbaar Ministerie (OM) houdt twee zweminstructeurs verantwoordelijk voor de dood van een elfjarige jongen die op 6 februari verdronk in een zwembad in het Friese Lemmer. Het duo wordt vervolgd voor dood door schuld, laat justitie woensdag weten.

"De zweminstructeurs hebben niet goed op het kind gelet, waardoor de jongen te water raakte en kwam te overlijden", aldus het OM. Het is nog niet bekend wanneer de zitting zal plaatsvinden.

De uit Eritrea afkomstige Adonay Berhe werd op de bodem van het instructiebad in Lemmer aangetroffen tijdens zijn eerste zwemles. De elfjarige jongen kon nog niet zwemmen.

De moeder van het kind zou hebben laten weten bij de eerste zwemles aanwezig te willen zijn, omdat haar zoon de Nederlandse taal nog niet machtig was. Hij was slechts een paar maanden in Nederland en stond sinds januari ingeschreven bij een school voor asielzoekerskinderen in het Friese dorp Balk.

Volgens de stichting waar de basisschool onder valt, heeft niemand het ongeluk zien gebeuren. Er zou voldoende leiding aanwezig zijn geweest om de kinderen in het oog te houden, zei de schoolleiding destijds tegen de NOS.